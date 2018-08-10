Драка со стрельбой произошла в Киеве у автовокзала, есть пострадавшие.

Драка со стрельбой произошла в Киеве у автовокзала, есть пострадавшие.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в полиции украинской столицы.Отмечается, что инцидент произошел в кафе возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе, где трое мужчин что-то не поделили с шестью другими. В итоге завязалась драка, в ходе которой один из ее участников произвел несколько выстрелов из травматического оружия.Скорая помощь, прибывшая по вызову, забрала нескольких пострадавших, их число уточняется. Остальные участники происшествия завидя полицейских, скрылись с места происшествия. Ведется расследование случившегося.