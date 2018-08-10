В Карелии загорелась церковь Успения Божией Матери, расположенная на территории города Кондопога.

В Карелии загорелась церковь Успения Божией Матери, расположенная на территории города Кондопога.Храм был построен в 1774 году на небольшом мысе, вдающемся в воды Чупа-губы Онежского озера, и является одним из самых высоких деревянных церквей на территории республики. Удастся ли спасти объект культурного наследия федерального значенияхрам от огня, пока неизвестно."Для ликвидации выехали пять пожарно-спасательных частей. Подробностей пока нет", — сообщили РИА Новости в пятницу в региональном ГУМЧС.