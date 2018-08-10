"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на лестничной площадке дома по улице Смольной задержан 36-летний москвич", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на лестничной площадке дома по улице Смольной задержан 36-летний москвич. В квартире, где он проживал, изъяты один пакет и сорок три емкости различных размеров с веществом растительного происхождения общей массой более 26 килограммов. Согласно проведенному криминалистическому исследованию, изъятое является наркотическим средством – марихуаной.Также полицейскими обнаружен парник с многочисленным оборудованием, предназначенным для кустарного культивирования наркосодержащих растений, различные семена, удобрения, электронные мерные весы», - добавила Ирина Волк.По данному факту Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео