10.08.2018

2018-08-10 10:15:46

В Омске КамАЗ врезался в жилой дом

В стену жилого дома на Ишимской улице в Омске врезался КамАЗ, передает портал . Как сообщили очевидцы, перед этим грузовик не пропустил легковой автомобиль. Последствия странного инцидента сняли на фото.