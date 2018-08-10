Все транспортные средства будут проверены на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования.

В первом полугодии на территории области совершено 63 ДТП с участием автобусов. Аварий стало меньше на 11%, а количество погибших в этих ДТП сократилось на 83,3%. Зарегистрировано 28 автопроисшествий по вине водителей автобусов (-10%). Несмотря на меры, предпринимаемые Госавтоинспекцией совместно с другими заинтересованными ведомствами, нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автобусами продолжаются.В целях профилактического воздействия на участников дорожного движения, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в период с 10 по 19 августа 2018 года на территории области организован второй этап оперативно-профилакти­ческой операции «Автобус».При контроле за дорожным движением особое внимание будет уделяться организованным перевозкам групп детей автобусами, выполняемым по заказу. Кроме этого, не останется без внимания соблюдение ПДД водителями школьных автобусов. Все транспортные средства будут проверены на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования.В качестве форм контроля общественного транспорта, работающего на городских и районных маршрутах, будут использованы в том числе скрытые. Сотрудники полиции будут перемещаться в салонах автобусов в качестве пассажиров, кроме этого будут использоваться автомобили без цветографической окраски. Для фиксации нарушений ПДД будут использоваться средства фото и видеозаписи.Автобусы, не отвечающие требованиям безопасности, будут задерживаться, а водители, находящиеся в болезненном, утомленном состоянии или имеющие признаки опьянения, отстранятся от управления.Не останутся без внимания и маршруты движения пассажирского транспорта. Сотрудники полиции будут проводить ежедневный контроль за состоянием улично-дорожной сети.В текущем году совместно с другими ведомствами проведено 243 комплексных мероприятия по соблюдению требований при перевозке пассажиров автобусами, в ходе которых проверено свыше 5300 автобусов, выявлено 7 фактов управления автобусами с незарегистрированными изменениями конструкции.