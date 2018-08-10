Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверять обвинения в адрес актера Стивена Сигала, который оказался в центре сексуального скандала. В последние месяцы, как минимум, десять женщин заявили, что Сигал их домогался.

Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверять обвинения в адрес актера Стивена Сигала, который оказался в центре сексуального скандала. В последние месяцы как минимум десять женщин заявили, что Сигал их домогался.Примечательно, что американские власти заговорили об этом именно сейчас: как раз на этой неделе стало известно, что Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Актер должен содействовать развитию отношений двух стран в сфере культуры и искусства, но, видимо, Вашингтону это невыгодно.В последнее время в Соединенных Штатах модно ставить крест на карьере знаменитостей, устроив вокруг них скандалы сексуального толка. Как сообщалось, самой громкой стала история с продюсером Харви Вайнштейном: когда того обвинили в домогательствах, против него ополчился весь Голливуд, напоминает телеканал "Россия 24".