Североафриканское государство захлебывается народными волнениями, преступностью и атаками террористов. Но власти утверждают, что ситуация под контролем.

Североафриканское государство захлебывается народными волнениями, преступностью и атаками террористов. Но власти утверждают, что ситуация под контролем.Тунисские нацгвардейцы арестовали молодую женщину по подозрению в терроризме, зарубежные СМИ. В розыск подали полицейские Сфакса. После консультаций с прокуратурой было решено оставить ее под стражей, а дело передать в суд.Эксперты отмечают активности преступников ирадикалистов в Тунисе. Так в начале августа грабители налет накоммерческий банк в Кассерине. Детали расследования не разглашаются, ноответственность за преступление на себя террористическая группа КатибатДжоунд Аль-Халифа.Учитывая, что африканское государство входит в число стран,пока еще предпочитаемых туристами для отдыха, опасность не толькосамим тунисцам, но и иностранным гостям. Печальную славу Тунис приобрел в 2015году после атак террористов на отели и музей, окончившихся массовыми жертвами.Однако на сегодня города Туниса не стали более безопасными.Недавно подозреваемый в терроризме мужчина был вкрупном туристическом городе Раф Раф. Также сотрудниками полиции были задержаныдвое боевиков, готовивших нападение: в принадлежащем одному из них магазинеобнаружены самодельные взрывные устройства.Стоит отметить, что ни увеличение числа силовых структур, низадержания не могут полностью искоренить саму проблему и обеспечить гражданам игостям Туниса безопасность. В напряженной обстановке под подозрения можетпопасть кто угодно.Так, в Сфаксе правоохранители задержали следовавшее изНовороссийска судно Ural. Корабль вынужден был встать в порту на ремонт послешторма, и тут же был задержан по обвинению в пособничестве терроризму. При этомиз Туниса в страны Европы регулярно под видом мигрантов уезжают участникиэкстремистских группировок.Через тунисские порты пособники террористов проникают вИталию, Францию и Германию. В последней недавно выходца из Туниса,который два месяца готовил теракт. Арест мужчины был связан с закупкой крупнойпартии ядовитых семян, а во время обыска у него обнаружили компоненты для изготовлениявзрывных устройств. Экстремист намеревался взорвать начиненную ядом бомбу влюдном месте. Также по последним данным из Италии власти четырехиностранцев, считающихся сторонниками исламского экстремизма. Сотни террористовпродолжают скрываться на территории данных стран.Обострение активности преступников происходит на фоненародных волнений и протестов против повышения налогов, безработицы и ростацен. Однако недавно избранная мэр Туниса Суад Абдеррахим в приоритетуборку мусора в столице. Очевидно, что экономический кризис, безработица итеррористическая угроза не оценивается местными властями как острая проблема,требующая решения.