В результате технической ошибки банкомат выдал мужчине значительно большую сумму, чем он собирался снять со счета. Злоумышленник забрал денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 45-летнего жителя Московской области по подозрению в краже денежных средств из банкомата.В полицию обратился представитель одного из банков с заявлением о краже денежных средств из банкомата, расположенного на Крылатской улице. Материальный ущерб составил более 730 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Московской области.Установлено, что в результате технической ошибки банкомат выдал мужчине значительно большую сумму, чем он собирался снять со своего счета. Злоумышленник забрал денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39