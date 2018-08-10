Стилист и историк моды Александр Васильев указал на недочеты
в элегантном образе телеведущей Ксении Бородиной. Звезда выбрала неудачный наряд.
Стилист и историк моды Александр Васильев указал на недочеты
в элегантном образе телеведущей Ксении Бородиной. Звезда выбрала неудачный наряд.
Васильеву попалось на глаза фото с красной дорожки музыкальный
фестиваль "Жара", который недавно завершился в Баку. На нем 35-летняя Бородина
позирует в изумрудном платье-бюстье из атласа Diana Gazaryan.
Стилист в пух и прах разнес образ Ксении.
Александр отметил, что насыщенный цвет отлично сочетается с
загорелой кожей звезды, однако крой одеяния оставляет желать лучшего. "Я
приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает
впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки,
которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестик
тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна
на зимнем празднике под крики гостей „Елочка, гори!“" – цитирует историка моды журнал
"7 Дней".
Примечательно, что Васильев раскритиковал не только Бородину. Особое недовольство
стилиста вызвал аксессуар Татьяны Навки и платье, которое прибавило фигуристке лишние килограммы, которых на самом деле нет. Александр Васильев отметил, что модная
нынче поясная сумка не идет никому. "Те, кто ее носят, как будто опасаются
ограбления – боятся, что у них отнимут все сбережения. В 1990-е годы эти
сумочки носили те, кто торговал на рынке. А сейчас их производят известные
бренды, и стоят они очень дорого", – высказался Васильев.
Добавим, что модельер был в восторге от модного "лука" телеведущей – Юлии Барановской. Васильев рассказал, что звезда схитрила
– она взяла с собой в Баку стилиста. Александр отметил, что наряды Юлии "более
компактные" и сидят безупречно: "Лучшее декольте фестиваля".