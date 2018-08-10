Стилист и историк моды Александр Васильев указал на недочеты в элегантном образе телеведущей Ксении Бородиной. Звезда выбрала неудачный наряд.

Стилист и историк моды Александр Васильев указал на недочетыв элегантном образе телеведущей Ксении Бородиной. Звезда выбрала неудачный наряд.Васильеву попалось на глаза фото с красной дорожки музыкальныйфестиваль "Жара", который недавно завершился в Баку. На нем 35-летняя Бородинапозирует в изумрудном платье-бюстье из атласа Diana Gazaryan.Стилист в пух и прах разнес образ Ксении.Александр отметил, что насыщенный цвет отлично сочетается сзагорелой кожей звезды, однако крой одеяния оставляет желать лучшего. "Яприветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создаетвпечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки,которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестиктоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместнана зимнем празднике под крики гостей „Елочка, гори!“" – цитирует историка моды журнал"7 Дней".Примечательно, что Васильев раскритиковал не только Бородину. Особое недовольствостилиста вызвал аксессуар Татьяны Навки и платье, которое прибавило фигуристке лишние килограммы, которых на самом деле нет. Александр Васильев отметил, что моднаянынче поясная сумка не идет никому. "Те, кто ее носят, как будто опасаютсяограбления – боятся, что у них отнимут все сбережения. В 1990-е годы этисумочки носили те, кто торговал на рынке. А сейчас их производят известныебренды, и стоят они очень дорого", – высказался Васильев.Добавим, что модельер был в восторге от модного "лука" телеведущей – Юлии Барановской. Васильев рассказал, что звезда схитрила– она взяла с собой в Баку стилиста. Александр отметил, что наряды Юлии "болеекомпактные" и сидят безупречно: "Лучшее декольте фестиваля".