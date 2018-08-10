Сумма материального ущерба, причиненного жителям города Владимира, составила около 200 тысяч рублей.

На территории города Москва сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с московскими коллегами задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении жителей областного центра.Установлено, что на протяжении полугода подозреваемый целенаправленно находил на различных Интернет-сайтах объявления о продаже фотоаппаратуры, мобильных телефонов и меховых изделий. Во время встречи с продавцом фигурант с помощью рекламного мобильного приложения демонстрировал, как выяснилось впоследствии, псевдоперевод денежных средств, после чего забирал покупку.Обещанная оплата так и не поступила на счета жителей Владимира. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Общая сумма материального ущерба составила около 200 тысяч рублейЗадержанный в Москве злоумышленник дал признательные показания. Полицейскими установлена причастность фигуранта к четырем эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории областного центра. Общая сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела продолжается.