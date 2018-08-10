Нудисты из шведского Смоланда возмущены тем, что коровы приходят к ним на пляж купаться. Власти страны заявили, что у животных есть такое же право пользоваться водоемом, как и у людей.

Нудисты из шведского Смоланда возмущены тем, что коровы приходят к ним на пляж купаться. Власти страны заявили, что у животных есть такое же право пользоваться водоемом, как и у людей, сообщает The Local.По словам нудистов, приход коров создал для купания отдыхающих негигиненичные и даже опасные для здоровья условия.Чиновники отметили, что купаться рядом с коровами не очень нормально, но риска подцепить от них инфекции нет. Единственная опасность такого соседства – аллергия."Коровы идут к воде из-за экстремальной жары, которую они, как и мы, переносим плохо. Надо обеспечить им свободный доступ к водоемам", — отметили в муниципалитете Смоланда.