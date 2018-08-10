Мальчишку сбил проезжавший поезд

Мальчишку сбил проезжавший поездВечером 9 августа во Владимире недалеко от озера Гусинка на перегоне «Владимир-Боголюбово» поезд сбил 15-летнего подростка, сообщает порталКак и почему мальчишка оказался на дороге – пока не известно. Сообщается, что машинист «Стрижа», заметил его, но предотвратить столкновение уже не смог. Подросток погиб на месте. В причинах аварии разбираются следователи.Отметим, что движение поездов из-за ЧП пришлось временно скорректировать. Сейчас они ходят по графику.