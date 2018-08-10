Во Владимире учредят Международный театральный фестивальный союз. Об этом сообщил директор Областного театра драмы. Идея объединить фестивальные движения театров разных стран появилась в марте этого года.

Во Владимире учредят Международный театральный фестивальный союз. Об этом сообщил директор Областного театра драмы. Идея объединить фестивальные движения театров разных стран появилась в марте этого года. Тогда в нашем городе встретились ведущие специалисты драматического искусства. В числе главных задач нового объединения - обмен творческим опытом и знакомство с разными направлениями международных театральных фестивалей. Официально объединение планируют создать в апреле следующего года, когда во Владимире вновь соберутся представители стран-участниц.Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "Россия, Белоруссия, Молдавия, Армения, Киргизия и Украина, надеюсь, что в ближайшее время удастся переговорить с Грузией. Двери для этого открыты для всех. Это наша инициатива, мы не выходим пока с ней ни в какие театральные инстанции, в Министерство культуры, Союз театральных деятелей, мы их оповестили, но пока ответной реакции не услышали и будем пока делать это самостоятельно".