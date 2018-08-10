Постройки нужно демонтировать до 25 сентября

Постройки нужно демонтировать до 25 сентябряВо Владимире снесут незаконные гаражи у домов на проспекте Ленина в Ленинском районе, сообщает администрация города.Речь идет о постройках в районе дома № 67. Владельцам построек дают срок до 25 сентября, чтобы добровольно освободить территорию. Если они проигнорируют эти требования, то гаражи все равно принудительно снесут и вывезут вместе с «начинкой».Подробности расскажут в администрации Ленинского района по адресу: г.Владимир, ул. Никитская, д.4-а, каб.45. т. 32-38-78.