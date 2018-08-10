При этом индекс промышленного производства снизился на 0,8%

При этом индекс промышленного производства снизился на 0,8%Добыча полезных ископаемых во Владимирской области в первом полугодии 2018 года показала рост на 7,8%, сообщает ИА со ссылкой на данные Владимирстата.«У региона нет нефти и газа, но объемы добычи известняка и песка увеличиваются. Особенно выросла добыча торфа — в 3,3 раза. При этом «обрабатывающие производства» показали падение на 1,1%», - пишет издание.Стагнация фиксируется в производстве кабелей и кабельной арматуры, автотранспортных средств и ювелирных изделий.