Мужчина уже становился виновником ДТП, в котором погиб человек

Мужчина уже становился виновником ДТП, в котором погиб человекВодитель из Юрьев-Польского получил реальный срок за повторную пьяную езду, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.31-летний мужчина уже попадался нетрезвым за рулем. Он даже стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Но это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным. В таком виде его и задержали 12 апреля на одной из улиц города Юрьев-Польского.«Суд согласился с предложением гособвинителя назначить наказание в виде лишения свободы», - сообщили в прокуратуре.Поэтому теперь ближайшие 8 месяцев он проведет в исправительной колонии строго режима. Его также лишили прав на 2,5 года.