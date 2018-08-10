Мужчина уже становился виновником ДТП, в котором погиб человек
Мужчина уже становился виновником ДТП, в котором погиб человек
Водитель из Юрьев-Польского получил реальный срок за повторную пьяную езду, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
31-летний мужчина уже попадался нетрезвым за рулем. Он даже стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Но это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным. В таком виде его и задержали 12 апреля на одной из улиц города Юрьев-Польского.
«Суд согласился с предложением гособвинителя назначить наказание в виде лишения свободы», - сообщили в прокуратуре.
Поэтому теперь ближайшие 8 месяцев он проведет в исправительной колонии строго режима. Его также лишили прав на 2,5 года.