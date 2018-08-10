Евгений Петросян в Крыму. Юморист находится на форуме Таврида и пребывает во совершеннейшем восторге от общения с молодежью. Прославленный артист высказался и о разводе с Еленой Степаненко.

Евгений Петросян в Крыму. Юморист находится на форуме "Таврида" и пребывает во совершеннейшем восторге от общения с молодежью. Прославленный артист высказался и о разводе с Еленой Степаненко.Евгений Петросян признался, что получает колоссальное удовольствие от общения с подрастающим поколением. Они питают его энергией, заставляя двигаться и жить, эмоционально заявил юморист. Однако весь задор Петросяна вмиг испарился, когда был задан вопрос относительно его расставания с Еленой Степаненко и раздела общего имущества."Я вдалеке. но я надеюсь, что мы придем к мирному соглашению и все у нас получится", – высказал надежду Петросян. Артист попросил не устраивать шумихи из его развода. "Не нужно частный, на какой-то внутрисемейный момент так вот вываливать и так вот обсуждать. Это ни к чему хорошему не может привести. Я думаю, что надо оставить это нам на обсуждение", – цитирует Евгения Петросяна .К слову, уже в понедельник, 13 августа, состоится очередное заседание по делу юмористов. Оно будет проходить в закрытом режиме. Ранее адвокат юмористки заявил, что информация о требованиях артистки преувеличена (утверждалось, будто юмористка претендует на 80% общего имущества. – Прим.ред.). "Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%", – заявил в интервью один из сотрудников адвокатского бюро "Забралова, Крылова и партнеры", которое представляет интересы Степаненко в суде.