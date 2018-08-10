Учёные впервые выяснили, как синий свет, исходящий от экранов электронных устройств, разрушает клетки сетчатки глаза. Сам этот факт считается доказанным довольно давно, но только сейчас стало известно, что происходит под действием синих лучей.

Несмотря на то, что негативному влиянию экранов на человека посвящены десятки научных работ, современные люди проводят всё больше и больше времени "в компании" телевизора, компьютера и смартфона. Впрочем, стоит заметить, что до настоящего времени оставалось непонятным, как именно свет дисплея способствует ухудшению зрения. Но теперь химики из Университета Толедо, наконец, выявили механизм, с помощью которого синий свет, исходящий от цифровых устройств, превращает содержащиеся в сетчатке молекулы в настоящие убийцы клеток.Важнейшую роль в процессе зрения играет ретиналь – одна из форм витамина А. Это вещество входит в состав основных зрительных пигментов и участвует в создании нервных сигналов, из которых мозг формирует изображение. И поскольку без ретиналя фоторецепторы становятся абсолютно бесполезными, он должен постоянно производиться в сетчатке глаза.В новом исследовании команда под руководством Аджита Карунаратне (Ajith Karunarathne) обнаружила, что под действием синего света ретиналь запускает реакции, в ходе которых появляются вещества, токсичные для клеток сетчатки. Именно этот процесс приводит к возрастной дегенерации жёлтого пятна, когда иммунная система постепенно перестаёт защищать клетки от разрушения.В ходе эксперимента учёные вводили ретиналь в самые разные типы клеток, включая сердечные, раковые и нервные, после чего воздействовали на образцы светом различной длины волны. И каждый раз под лучами синей части спектра клетки погибали, в то время как другие виды освещения не оказывали негативного эффекта."Это действительно токсично. Фоторецепторные клетки глаза не восстанавливаются, и когда они умирают, то это навсегда", – объясняет в пресс-релизе университета соавтор исследования Касун Ратнаяке (Kasun Ratnayake).Но есть и хорошая новость: оказалось, что от проделок ретиналя спасает антиоксидант альфа-токоферол – производная витамина Е. К сожалению, со временем, когда организм начинает стареть или когда иммунная защита ослабевает, способность таким образом бороться с воздействием синего света пропадает.Только в США ежегодно выявляется два миллиона новых случаев макулодистрофии – группы заболеваний, при которых происходит поражение сетчатки глаза и нарушается центральное зрение. Понимание того, каким именно образом вездесущий синий свет влияет на здоровье человека, даёт надежду на разработку способов защиты молодого поколения в мире высоких технологий.В настоящее время исследователи измеряют интенсивность света, поступающего от экранов различных устройств, чтобы смоделировать реакцию глазных клеток на естественное облучение, с которым люди сталкиваются в повседневной жизни.По словам Карунаратне защититься от естественного синего света можно с помощью солнцезащитных очков, которые отсеивают эти волны вместе с ультрафиолетом. Кроме того, многие производители гаджетов сегодня устанавливают на свои новые устройства соответствующие программные фильтры. На старые модели устройств программы, отсеивающие синию составляющую, пользователи могут установить самостоятельно.Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную в издании Scientific Reports.Добавим также, что на сегодняшний день известны случаи восстановления сетчатки, например, с помощью генной терапии и стволовых клеток. Впрочем, пока это лишь экспериментальные разработки. Однако авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) отслеживают все нововведения в этой области.