Полиция задержала водителя автобуса, сбившего в Мытищах трех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних девушек. 29-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция задержала водителя автобуса, сбившего в Мытищах трех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних девушек. 29-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.ЧП произошло вечером 9 августа в районе Шараповского проезда рядом с автовокзалом. Предварительная причина наезда — отказ тормозов.