Московский парк Зарядье, соседствующий с Кремлем, облюбовали пылающие страстью парочки. Они находят укромные уголки и, никого не стесняясь, придаются ласкам.

Московский парк "Зарядье", соседствующий с Кремлем,облюбовали пылающие страстью парочки. Они находят укромные уголки и, никого нестесняясь, придаются ласкам.Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, наблюдаетсянебывалое количество случаев секса на территории "Зарядья". Некоторыепосетители, сильно обуреваемые желанием, забывают провидеонаблюдение и придаются плотской любви на свежем воздухе.В архиве службы безопасности парка накопилось уже достаточновидеозаписей, на которые попали страстные москвичи и гости столицы. Приэтом главный архитектор связал эти случаи с тем, что люди чувствуют себя вгороде безопасно и комфортно. Об этом сообщает Агентство "Москва".Какзаявил Кузнецов изданию "Комсомольская правда" гости "Зарядья" выбирают для занятийлюбовью газоны под березами и удобные широкие лавочки вдоль тротуаров. Но он не уточнил, какие меры в принимаются в отношении правонарушителей."Можно посмеяться, а можно взять очень серьезнуюлитературу, написанную очень серьезными учеными, про город, там есть признакиздоровой городской среды. На самом деле, ученые делают серьезнейшиеисследования, смотрят, чем хорошая, безопасная, комфортная среда отличается отопасной. То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себячувствовать, это и есть любовь города к людям", – сказал Кузнецов, винтервью "Интерфаксу".Отметим, что "Зарядье" – это круглосуточный ландшафтныйпарк, который находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади.Его открытие пришлось на День города – 9 сентября 2017 года. Общая площадьпарка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов – около 80 тысячквадратных метров. В феврале 2018 года парк "Зарядье" выиграл в номинации"Общественные пространства" международного архитектурного конкурса Building ofthe Year – 2018.