Теплый средиземноморский воздух ненадолго повысит среднесуточную температуру воздуха на Северо-Западе, в Центре, в Черноземье. Уже в воскресенье прохладное дыхание Атлантики принесет похолодание сначала на берега Балтики, а к началу грядущей недели и в регионы средней полосы.

Теплый средиземноморский воздух ненадолго повысит среднесуточную температуру воздуха на Северо-Западе, в Центре, в Черноземье. Уже в воскресенье прохладное дыхание Атлантики принесет похолодание сначала на берега Балтики, а к началу грядущей недели и в регионы средней полосы, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве и Московской области, в антициклоне, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы в мегаполисе составит +16…+18°, по области +14…+19°, днем в Москве +27…+30°, в Подмосковье +26…+31°. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к исходу дня в воскресенье понизится до 743 миллиметров ртутного столба.В Санкт-Петербурге похолодает, пройдут дожди, местами с грозой, усилится ветер. В субботу днем +23…+25°, в воскресенье не выше +17…+19°, атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст., это ниже нормы более чем на 10 мм.На Русском Севере характер погоды будет неоднородным. На Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе, а в воскресенье и в Республике Коми будет облачно, пройдут сильные дожди. В Вологодской области, в центральных и южных районах Архангельской области обойдется без существенных осадков, и пока тепло. В Вологде +25…+27°, в Архангельске +22…+24°, в Нарьян-Маре +9…+11°, в Сыктывкаре +21…+23°.В Черноземье солнечно, без осадков. В Воронеже, Белгороде и Липецке +26…+29°.В Поволжье тёплый воздух сохранит позиции. В Казани, Йошкар-Оле и в Чебоксарах +26…+28°. В Саратове, Самаре и Астрахани +28…+32°.На юге страны дожди с грозами, градом и усилением скорости ветра пройдут преимущественно в горных районах. В Краснодаре +26…+29°, в Ставрополе около +25°; в Крыму около +30°, без осадков; в Сочи +24…+26°; в Нальчике и Владикавказе +21…+23°.В Уральском регионе, в зоне влияния атмосферного фронта, местами пройдут дожди, возможны грозы. В Екатеринбурге и Челябинске +23…+26°, в Кургане и Тюмени +17…+20°.На юге Сибири, в тыловой части циклона, ненастно и холодно. В Омске, Томске и Новосибирске +13…+16°, временами дождь.В Прибайкалье в антициклоне солнечно и тепло. В Иркутске и Улан-Удэ и Чите +26…+29°.На юге и востоке Дальнего Востока преобладать будет облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, на севере Сахалина – сильные. Во Владивостоке и в Хабаровске +23…+26°., в Благовещенске +26…+29°.