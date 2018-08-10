Обманным путем ранее судимый молодой человек завладел телефоном своего знакомого, после чего продал его.

8 августа текущего года следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего ранее судимого жителя города Коврова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что безработный подозреваемый обратился к своему 24-летнему знакомому с просьбой дать ему в пользование мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей, с дальнейшим выкупом. Молодой человек пообещал вернуть денежные средства за телефон через месяц, оформив расписку. Однако в обозначенный срок деньги фигурант не отдал, а телефон, как выяснилось впоследствии, продал.После поступившего в полицию заявления, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник был установлен и задержан. Ранее судимый местный житель дал признательные показания, пояснив, что изначально не собирался возвращать денежные средства.Расследование уголовного дела продолжается.