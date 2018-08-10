Девочка планировала потратить эти деньги на свое образование

Девочка планировала потратить эти деньги на свое образование2,5 года колонии получил 37-летний житель Владимира, обокравший свою племянницу-сироту.В 2009 году мужчина стал опекуном своей 11-летней племянницы. Как говорят в СК, дядя-опекун, действовал формально: его подопечная появлялась у него в доме перед приходом органов опеки. Все это время девочка жила с бабушкой и дедушкой, а на ее счет в банке шла пенсия по потере кормильца и средства по опекунству. Тратить их несовершеннолетняя не хотела, планируя потратить их на свое образование.Но ее опекун регулярно обращался в органы опеки за разрешением снять деньги с пенсионного счета якобы на покупку нужных девочке вещей. Но специалисты администрации отказывали, уточняя у девочки, что ей никакая дополнительная помощь не нужна.Но в день совершеннолетия девочки опекун сам снял со счета накопления ребенка - около 500 тысяч рублей и купил на них «Газель». Машину он оформила на племянницу, но лишь потому, что у самого накопились большие долги по кредитам.«Потерпевшая побаивалась дядю, поскольку на протяжении последних лет он высказывал угрозы отказа от опекунства и передачи ее на воспитание в детский дом. Используя психологическое состояние ребенка, мужчина манипулировал ее сознанием и оформлял различные документы, исходя из собственной выгоды», - рассказали в СК.Пропажу денег сирота обнаружила в феврале 2017 года и сразу обратилась в полицию.«Дядя на следствии и в суде свою вину не признал, причиненный материальный ущерб сироте не возместил. Судебное разбирательство по делу длилось более 5 месяцев», - отметили в ведомстве.По решению суда, мужчина должен будет вернуть девочке 296 тысяч рублей. Ей также вернули «Газель».