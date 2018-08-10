Местные жители фиктивно зарегистрировали прибывших в Россию на заработки иностранных граждан.

8 августа текущего года отделом дознания Петушинского ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней ранее судимой жительницы Покрова. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что в начале августа местная жительница, в нарушение миграционного законодательства, оформила в общей сложности четыре уведомления о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своей квартире. За оказанную услугу она получила денежное вознаграждение. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у нее не было.В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району выявлены еще два факта нарушения действующего законодательства.Установлено, что нигде не работающий ранее судимый 54-летний житель деревни Крутово в июле направил в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме.66-летняя безработная жительница города Петушки оформила два уведомления о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своей квартире.За оказанную услугу фигуранты, в отношении которых в настоящее время так же возбуждены уголовные дела, получили денежное вознаграждение. Иностранцы по указанным адресам не проживали.Аналогичные уголовные дела возбуждены отделом дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении 22-летней жительницы города Собинка и 23-летний жительницы Лакинска.По месту своего проживания каждая из девушек фиктивно зарегистрировала по одному иностранному гражданину.Расследование уголовных дел продолжается.