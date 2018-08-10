Известно, что мужчина заказал спортивное питание в интернет-магазине

Известно, что мужчина заказал спортивное питание в интернет-магазинеФСБ задержала жителя Иванова, заказавшего через Интернет сильнодействующие вещества в магазине спортивной фармакологии. Его обвиняют в контрабанде, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Известно, что 36-летний мужчина заказал препараты, в состав которых входят сильнодействующие вещества. Когда он получал посылку (она пришла из Белоруссии), его и задержали.«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в СК.