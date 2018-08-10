Полиция Нью-Йорка ищет 58-летнюю актрису Шон Янг, которая снялась в культовом фильме Бегущий по лезвию (1982). Звезду и ее сообщника обвиняют в ограблении магазина на 12 тысяч долларов.

Полиция Нью-Йорка ищет 58-летнюю актрису Шон Янг, которая снялась в культовом фильме "Бегущий по лезвию" (1982). Звезду и ее сообщника обвиняют в ограблении магазина на 12 тысяч долларов, сообщает TMZ.Янг и неизвестного мужчину запечатлели камеры, установленные в одном из магазинов Астория.Сотрудники магазина утверждают, что подозреваемые украли два ноутбука Apple и оборудование для работы с видео.Сообщается, что Янг ранее работала в этом магазине, однако позже ее уволили