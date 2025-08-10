Вовочка где-то прослышал, что у каждого взрослого есть какой-нибудь секрет, поэтому взрослых очень легко шантажировать. Решил Вовочка этим воспользоваться.
Подходит к маме и говорит:
- А я всё знаю!
Мама бледнеет и суёт Вовочке 100 рублей:
- Только папе не говори!
Вовочка довольный! Приходит с работы папа, Вовочка к нему:
- А я всё знаю!
Папа краснеет и суёт Вовочке 500 рублей:
- Маме не слова!
Утром Вовочка встречает у калитки почтальёна:
- А я всё знаю!
Почтальён роняет сумку, пускает слёзу, растопыривает руки и орёт:
- Так и иди же, обними своего папу, сынок!!!
