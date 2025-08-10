7 августа состоялась открытие модельной библиотеки «Милосердие». Это первая инклюзивная модельная библиотека в области, созданная для поддержки людей с ограниченными возможностями

7 августа состоялась открытие модельной библиотеки «Милосердие». Это первая инклюзивная модельная библиотека в области, созданная для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Минкульте региона. Из пресс-релиза областного Минкульта Библиотека «Милосердие» – это больше, чем просто книги. Это место, где каждый, вне зависимости от состояния здоровья, может чувствовать себя уверенно, комфортно и