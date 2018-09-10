Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО Аэрофлот подписали соглашение о поставке авиакомпании 100 самолетов SSJ100 (Сухой Суперджет-100).

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке авиакомпании 100 самолетов SSJ100 ("Сухой Суперджет-100").Как передает "Интерфакс", договор подписали руководитель ОАК Юрий Слюсарь и генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев – в присутствии президента России Владимира Путина.По итогам подписания руководитель страны поблагодарил "Аэрофлот" за принятое решение и высказал надежду на то, что качество продукта, который ОАК станет производить, будет на самом высоком уровне.Контракт предполагает в течение 2019-2026 годов 100 российских самолетов SSJ-100."Аэрофлот" является крупнейшим в России эксплуатантом данного вида лайнеров. В его авиапарке — 49 таких самолетов.SSJ-100 рассчитан на перевозку от 98 до 103 пассажиров на ближних и среднемагистральных маршрутах.