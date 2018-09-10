На площадке мероприятия представят 140 лучших тюнинг-проектов

На площадке мероприятия представят 140 лучших тюнинг-проектов15 и 16 сентября в Суздале пройдет Х Национальная Премия Tuning Car Awards. Организаторы мероприятия - компания Tuning Brazers и сайт Autopilot33.ru.На площадке представят 140 лучших автомобильных тюнинг-проекта. Водители приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов России.Зрителей ждут не только интересные показы, но и розыгрыши эксклюзивных сувениров, квест-игра, женский турнир по пляжному волейболу и танцевальные соревнования, а также файер-шоу.Церемония открытия состоится в субботу, 15 сентября, в 12 часов.