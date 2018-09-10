Контракт на поставку Аэрофлоту самолетов SSJ-100 будет подписан в понедельник в присутствии президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов SSJ-100 будет подписан в понедельник в присутствии президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, контракт будет заключен на поставку до 100 самолетов, передает "Интерфакс".SSJ-100 рассчитан на перевозку от 98 до 103 пассажиров на ближних и среднемагистральных маршрутах. "Аэрофлот" – крупнейший эксплуатант таких машин, в парке авиакомпании их 49.