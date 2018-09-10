В Прямом эфире гости в студии пытались разобраться в очередной скандальной истории, связанной с именем Александра Серова. 29-летняя модель Дарья Друзьяк утверждает, что ждет от него ребенка и даже сохранила платье, которое подтверждает их интимную связь.

В "Прямом эфире" гости в студии пытались разобраться в очередной скандальной истории, связанной с именем Александра Серова. 29-летняя модель Дарья Друзьяк утверждает, что ждет от него ребенка и даже сохранила платье, которое подтверждает их интимную связь.По словам Дарьи, она думала, что певец относится к ней как к дочери, ведь разница в возрасте у них – 35 лет. Однако, говорит она, Серов однажды пришел к ней пьяный и взял ее силой, а потом выставил из квартиры, в которой сам же ранее и поселил.В студии девушке, которая постоянно плакала и билась в истерике, стало плохо, так что ее успокаивать пришлось целой команде.Однако певица Стэйси, которая и познакомила Дарью с Серовым, к которому они вместе приехали в его резиденцию в Красногорском районе Подмосковья, считает, что девушка певца оболгала.О том, что Дарья способна на ложь и только производит впечатление хрупкой и беззащитной, говорит и Денис Давыдов, который два месяца встречался с Друзьяк."Более лживого, лицемерного, алчного человека я не знаю", — говорит он.Свою версию событий представил и сам Серов. По его словам, знакомые просто попросили Дарье помочь, он позволил ей пожить в квартире, домохозяйка забила ей холодильник продуктами."А через неделю мы узнаем, что ее, оказывается, держали взаперти, а я проявил к ней нездоровый интерес, чуть ли не изнасиловал", — возмущается Серов.Кто в этой истории жертва, не сама ли Даша спровоцировала певца на грубое поведение, не стремление ли это с ее стороны попросту развести кумира своего детства на деньги, и что еще говорит об особенных пристрастиях девушки ее бывший возлюбленный?Обсуждение этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".