Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, который три месяца назад получил гражданство РФ и впервые 9 сентября голосовал на выборах, стал депутатом городской думы в подмосковном Красногорске. В депутаты Монсона выдвинуло местное отделение Единой России.

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, который три месяца назад получил гражданство РФ и впервые 9 сентября голосовал на выборах, стал депутатом городской думы в подмосковном Красногорске. В депутаты Монсона выдвинуло местное отделение "Единой России", сообщает РБК.Монсон работает тренером в Спортивно-оздоровительном комплексе “Опалиха” в Красногорске. В этом же подмосковном городе он и голосовал."Я сделал это, я сделал свой выбор", — сказал легендарный боец. Монсон сообщил, что у него большие планы по работе с детьми, он готовит различные проекты, в том числе по здоровому образу жизни."Все, что я делаю в Красногорске, – это потому, что я люблю Россию", — цитирует слова американского бойца, ставшего российским депутатом, красногорское отделение "Единой России на своей странице в "Фейсбуке".Ранее сообщалось, что в Подмосковье по итогам обработки 100 процентов избирательных протоколов набрал 62,52 процента голосов и победил на выборах главы региона действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев.