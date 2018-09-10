Игроки клуба Сочи вынуждены добираться на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА на метро. Автобус с командой попал в небольшую аварию.

Игроки клуба "Сочи" вынуждены добираться на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА на метро. Автобус с командой попал в небольшую аварию.Встреча состоится 10 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. Защитник сочинского клуба Никита Щитов в своем аккаунте в Instagram выложил серию фотографий, на которых хоккеисты едут в метро. Судя по улыбкам игроков, инцидент с автобусом не слишком расстроил команду.Посмотреть эту публикацию в InstagramНаш автобус попал в небольшое дтп, на игру с Питерским СКА добираемся на метро#хксочи#команда#сезон20182019#никитащитовПубликация от Никита Щитов (@nik_shchitov_42) 10 Сен 2018 в 7:25 PDT