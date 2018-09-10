Модель и экс-участница Дома-2 – 29-летняя Дарья Друзьяк заявила, что беременна от народного артиста Александра Серова. Девушка уверяет, что певец взял ее силой, и теперь она не знает оставлять ребенка или нет.

Модель и экс-участница "Дома-2" – 29-летняя Дарья Друзьяк заявила, что беременнаот народного артиста Александра Серова. Девушка уверяет, что певец взял еесилой, и теперь она не знает оставлять ребенка или нет.Блондинка стала героем очередного выпуска программы "На самомделе" Первого канала. Дарья откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с артистом ведущему Андрею Малахову.По словам Друзьяк, с Серовым ее познакомила подруга. Дарьяхотела стать певицей, поэтому с радостью согласилась, когда тот предложилсвою помощь. Александр стал продюсером девушки. Она часто гостила в егозагородной резиденции, пользовалась личным транспортом певца, а послепоселилась в его квартире. "Он мне говорил: Я вижу в тебе свою дочку. Я немогла подумать, не могла, что это все в такое русло уйдет", – в слезах поведаладевушка.В апартаментах звезды Дарья жила затворницей 21 день. У неене было ключей от квартиры и собственных денег. Продукты ей привозила домохозяйкаСерова."В одну из ночей он приехал ко мне. Сказал: "Я сейчас у тебябуду". В итоге он пришел пьяный, с бутылкой, залпом начал ее пить. Начал рассказыватьмне про какой-то эротический фильм. Я уже стою и понимаю, в какое русло этанаша встреча идет. Он начинает ко мне приставать, начинает мои руки засовыватьк себе в штаны, руки мне заламывать. (…) Потом он завалил меня на кровать. Яничего этого не хотела. Он меня полностью раздел и произошел у нас интим", – вспоминаетмодель.После девушку вместе с вещами выкинули на улицу. Спустявремя Друзьяк обнаружила, что беременна.Эксперты "Прямого эфира" не поверили модели. Онипредположили, что Дарьяк была любовницей артиста, а теперь пытается прославиться и заработать на этой грязнойистории. После этих слов экс-участнице "Дома-2" стало плохо, Андрей Малахов вывел ее у из студии.За кулисами девушка упала в обморок, ведущий и команда редакторов принялись откачивать блондинку.Сам Александр Серов уверяет, что Дарья врет. Он и пальцем еене трогал. Якобы их общая знакомая попросила приютить Друзьяк на пару недель. "Ядал команду своему персоналу, пришла девушка забила ей холодильник, моядомохозяйка. Пришли ребята помогли занести вещи. Я по-дружески относился к ней",– отмечает артист.По словам Серова, через несколько недель модель нашла себежилье и съехала, его водитель даже помог перевести вещи в новую квартиру. "Ачерез неделю мы узнаем о том, что она пишет, что ее держали взаперти, что янездоровый проявил к ней интерес в интимном плане и чуть не изнасиловал. Почемуона не уехала тогда, почему она не пошла в полицию?" – задается теперь вопросами Александр.