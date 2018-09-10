Не так давно на крышах двух производственных цехов предприятия «БИОТУМ» появилась огромные надписи, одна из которых — это логотип предприятия, другая – сайт. Размер одной буквы равен 10 ..

Не так давно на крышах двух производственных цехов предприятия «БИОТУМ» появилась огромные надписи, одна из которых — это логотип предприятия, другая – сайт. Размер одной буквы равен 10 метрам, а длина надписей составляет 60 метров.Реализацией проекта занимался приглашенный граффитист из Санкт-Петербурга, профессионал по художественной росписи стен и аэрографии. Работа по разметке и нанесению заняла ровно 2 недели, а надпись уже неоднократно прошла проверку дождем. Теперь новоиспеченная реклама прекрасно заметна с высоты полета самолетов и даже с околоземной орбиты. В скором времени снимки со спутников обновятся и изображения появятся на всех поисковых интернет-картах.Артур Геннадьевич Азаев, генеральный директор НПП «БИОТУМ»:«Может показаться кому-то, что это совсем не нужно и никак не влияет на работу предприятия.Но «БИОТУМ» всегда работает на перспективу и эта надпись не просто реклама, это символ того, что наше предприятие — это основательно и надолго».Справка о предприятии:«НПП БИОТУМ» - наукоемкое инновационное производство строительных материалов для дорожного и градостроительства на основе битума. Продукция предприятия: ПБВ (полимерное битумное вяжущее), эмульсии для гидроизоляции, мастики, герметики, праймеры. Дата основания – 18 августа 2015 г.«БИОТУМ» строит свою деятельность в соответствии с международными регламентами, ГОСТами и экологическими нормативами. Передовые технологии производства и очистки помогают свести к минимуму нагрузку на окружающую среду.