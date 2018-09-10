Футбольные фанаты из Екатеринбурга и Челябинска посреди проезжей части избили болельщиков пермского Амкара, возвращавшихся домой на микроавтобусе. Один из участников нападения выложил видео с нательной камеры.

Футбольные фанаты из Екатеринбурга и Челябинска посреди проезжей части избили болельщиков пермского "Амкара", возвращавшихся домой на микроавтобусе. Один из участников нападения выложил видео с нательной камеры.Инцидент произошел вечером 8 сентября после завершившегося ничьей (1:1) матча молодежного состава "Амкара" с "Шахтером" в Коркине."На предложение остановиться пермяки дают деру по "встречке", устраивая дикую погоню. В итоге совместными усилиями автобус был остановлен, из него вышел драться один человек. Кого смогли — достали и положили", — говорится в паблике RusUltras Life.Пермские фанаты отмечают, что нападавших было около 25 человек, они вытаскивали людей по одному и избивали, тогда как другим не давали выйти из транспорта. На кадрах видно, как одного мужчину валят на асфальт и начинают бить ногой по голове. В результате досталось даже инвалиду, над которым измывались и отобрали трость.По данным издания "В курсе", тяжелых травм болельщики ликвидированного за долги "Амкара" не получили, а потому решили не привлекать к делу полицию.