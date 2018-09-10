Гражданин Британии Ян Уилсон рассказал журналистам, что ему удалось найти малайзийский Boeing 777, пропавший 8 марта 2014 года. Мужчина обнаружил обломки лайнера на Google Maps. На место предполагаемого крушения выехали специалисты.

Гражданин Британии Ян Уилсон рассказал журналистам, что ему удалось найти малайзийский Boeing 777, пропавший 8 марта 2014 года. Мужчина обнаружил обломки лайнера на Google Maps. На место предполагаемого крушения выехали специалисты, сообщает News Hub.Объект, ссылку на который прислал Уилсон, действительно похож на самолет, однако его длина составляет 70 метров, а не 63 метра (именно такой был размер пропавшего лайнера). Британец объясняет это тем, что хвостовой отдел самолета сильно пострадал при аварии, поэтому корпус "Боинга" деформировался.Специалисты обязуются в скором времени проверить слова мужчины.Boeing 777-200 летел из Куала-Лумпура в Пекин. Он пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 239 человек, включая членов экипажа.