Он занял место Алексея Смирнова

Он занял место Алексея СмирноваБывший военный и директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев стал новым заместителем губернатора Костромской области.Он занял пост Алексея Смирнова, который стал сити-менеджером областного центра.Гальцев будет отвечать за лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство и природные ресурсы. Часть полномочий Смирнова передали заместителю Юрию Макову. Он будет контролировать трнаспортную сферу в Костромской области и дорожное хозяйство.Денис Гальцев родился в 1978 году. У него два образования - военное и юридическое.