Каких только версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не выдавали на-гора британские политики, сыщики и журналисты – Шерлок Холмс обзавидуется! Сегодня к ним добавилась голливудская: оказывается, покушение на беглого шпиона организовала группа из шести человек под названием Чистильщики.

Каких только версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не выдавали на-горабританские политики, сыщики и журналисты – Шерлок Холмс обзавидуется! Сегодня кним добавилась голливудская: оказывается, покушение на беглого шпионаорганизовала группа из шести человек под названием "Чистильщики".Видимо, находясь под впечатлением после просмотра популярнойпродукции киноиндустрии, Скотленд-Ярд решил обратиться к знаменитой классике с участиемЖана Рено и Харви Кейтеля. Британская газета Daily Mirror поведала всему мируо небывалых успехах британских следователей.Выяснилось, что, помимо небезызвестных Александра Петрова иРуслана Боширова, чьи фотографии уже стали источником для множества интернет-мемов,в операции участвовали еще четыре человека. "Агенты ГРУ" прилетели влондонский аэропорт Гатвик 2 марта, остальные "чистильщики" прибыли вВеликобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты. Занимательныйфакт: группа, сеющая смерть, использовала в документах данные людей, которыенаходятся в тюрьмах на территории Евросоюза.В итоге вся эта группировка, выполнив заказ на устранениеСкрипаля не иначе как на двойку, спокойно рассредоточилась по миру, практическине оставив следов. Только Петров и Боширов зачем-то специально ходили под камерамивидеонаблюдения в Солсбери, да к тому же выкинули в контейнер для сбора благотворительнойодежды флакон из-под духов, в котором держали смертоносный газ "Новичок".Видимо, эти два "чистильщика" не смотрели "Никиту" и"Криминальное чтиво".Образ чистильщика – популярная фигура криминального жанра,чистильщик уничтожает улики или удаляет их с места преступления. Чистильщикможет быть и киллером, убирающим свидетелей преступления, иначе говоря – очищающимситуацию.Самые яркие примеры чистильщика в кино – это, без сомнения, Викториз фильма Люка Бессона "Никита" в исполнении Жана Рено и Харви Кейтель в роли мистераВульфа в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино. Герой Жана Рено растворяет вванной трупы неугодных свидетелей, а мистер Вульф очищает машину двух гангстеровпосле неудачного убийства в ней невинной жертвы.Конечно, Сергей Скрипаль ни под один из этих культовыхсценариев не подходит, но на то он и Скотленд-Ярд, чтобы не сидеть сложа руки. Озвучивверсию с особо опасной группировкой чистильщиков, британские сыщикиокончательно поставили крест на всей своей истории и карьере.Хотя, если вспомнить, какие предметы фигурировали в делеСкрипалей за последние полгода, то разочарование, конечно, пришло несколькораньше. Сначала в качестве "обвиняемых" выступали столик в кафе искамейка в парке. Потом запутанное дело начало обрастать новыми деталями.В нем появился чемодан Юлии Скрипаль, с которым она летала вМоскву, потом гречка – традиционная русская еда, привезенная дочерью разведчикас родины. Кульминацией стала дверная ручка, то ли обмазанная, то ли обрызганнаястрашным веществом "Новичок". Из одушевленных персонажей был еще вделе сбежавший кот Скрипалей, которого британским стражам порядка удалось героическиизловить и уничтожить.На прошлой неделе на сцене появились некто Петров и Боширов,которых уже называют не иначе как Петров и Васечкин. Резиденты Comedy ClubТимур Батрутдинов и Гарик Харламов даже решили объединить усилия и помочьспецслужбам в поисках преступников. Они выступили "фигурантами"громкого дела.Если отбросить шутки в сторону, то можно констатировать крайненизкий профессиональный уровень британских специалистов. Наши эксперты говорят,что диверсионные операции проводятся иначе.Обычно группа из нескольких человек прибывает из разныхстран мира в разные дни, до этого для нее готовится соответствующая почвадругими разведчиками: снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты безкамер видеонаблюдения и так далее. А проведя запланированную операцию,разведчики или диверсанты, соблюдая жесткие меры безопасности, покидают страну.То, что произошло в начале марта с Сергеем Скрипалем и егодочерью, скорее напоминает плохую комедию. Проблема только в том, что результатомее просмотра на Западе становятся все новые и новые пакеты антироссийскихсанкций.