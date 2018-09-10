Каких только версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не выдавали на-гора
британские политики, сыщики и журналисты – Шерлок Холмс обзавидуется! Сегодня к
ним добавилась голливудская: оказывается, покушение на беглого шпиона
организовала группа из шести человек под названием Чистильщики.
Каких только версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не выдавали на-гора
британские политики, сыщики и журналисты – Шерлок Холмс обзавидуется! Сегодня к
ним добавилась голливудская: оказывается, покушение на беглого шпиона
организовала группа из шести человек под названием "Чистильщики".
Видимо, находясь под впечатлением после просмотра популярной
продукции киноиндустрии, Скотленд-Ярд решил обратиться к знаменитой классике с участием
Жана Рено и Харви Кейтеля. Британская газета Daily Mirror поведала всему миру
о небывалых успехах британских следователей.
Выяснилось, что, помимо небезызвестных Александра Петрова и
Руслана Боширова, чьи фотографии уже стали источником для множества интернет-мемов,
в операции участвовали еще четыре человека. "Агенты ГРУ" прилетели в
лондонский аэропорт Гатвик 2 марта, остальные "чистильщики" прибыли в
Великобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты. Занимательный
факт: группа, сеющая смерть, использовала в документах данные людей, которые
находятся в тюрьмах на территории Евросоюза.
В итоге вся эта группировка, выполнив заказ на устранение
Скрипаля не иначе как на двойку, спокойно рассредоточилась по миру, практически
не оставив следов. Только Петров и Боширов зачем-то специально ходили под камерами
видеонаблюдения в Солсбери, да к тому же выкинули в контейнер для сбора благотворительной
одежды флакон из-под духов, в котором держали смертоносный газ "Новичок".
Видимо, эти два "чистильщика" не смотрели "Никиту" и
"Криминальное чтиво".
Образ чистильщика – популярная фигура криминального жанра,
чистильщик уничтожает улики или удаляет их с места преступления. Чистильщик
может быть и киллером, убирающим свидетелей преступления, иначе говоря – очищающим
ситуацию.
Самые яркие примеры чистильщика в кино – это, без сомнения, Виктор
из фильма Люка Бессона "Никита" в исполнении Жана Рено и Харви Кейтель в роли мистера
Вульфа в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино. Герой Жана Рено растворяет в
ванной трупы неугодных свидетелей, а мистер Вульф очищает машину двух гангстеров
после неудачного убийства в ней невинной жертвы.
Конечно, Сергей Скрипаль ни под один из этих культовых
сценариев не подходит, но на то он и Скотленд-Ярд, чтобы не сидеть сложа руки. Озвучив
версию с особо опасной группировкой чистильщиков, британские сыщики
окончательно поставили крест на всей своей истории и карьере.
Хотя, если вспомнить, какие предметы фигурировали в деле
Скрипалей за последние полгода, то разочарование, конечно, пришло несколько
раньше. Сначала в качестве "обвиняемых" выступали столик в кафе и
скамейка в парке. Потом запутанное дело начало обрастать новыми деталями.
В нем появился чемодан Юлии Скрипаль, с которым она летала в
Москву, потом гречка – традиционная русская еда, привезенная дочерью разведчика
с родины. Кульминацией стала дверная ручка, то ли обмазанная, то ли обрызганная
страшным веществом "Новичок". Из одушевленных персонажей был еще в
деле сбежавший кот Скрипалей, которого британским стражам порядка удалось героически
изловить и уничтожить.
На прошлой неделе на сцене появились некто Петров и Боширов,
которых уже называют не иначе как Петров и Васечкин. Резиденты Comedy Club
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов даже решили объединить усилия и помочь
спецслужбам в поисках преступников. Они выступили "фигурантами"
громкого дела.
Если отбросить шутки в сторону, то можно констатировать крайне
низкий профессиональный уровень британских специалистов. Наши эксперты говорят,
что диверсионные операции проводятся иначе.
Обычно группа из нескольких человек прибывает из разных
стран мира в разные дни, до этого для нее готовится соответствующая почва
другими разведчиками: снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты без
камер видеонаблюдения и так далее. А проведя запланированную операцию,
разведчики или диверсанты, соблюдая жесткие меры безопасности, покидают страну.
То, что произошло в начале марта с Сергеем Скрипалем и его
дочерью, скорее напоминает плохую комедию. Проблема только в том, что результатом
ее просмотра на Западе становятся все новые и новые пакеты антироссийских
санкций.