Фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня — сотруднику компании-поставщика систем пожарной безопасности Системный интегратор Александру Никитину — продлили арест.

Фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" — сотруднику компании-поставщика систем пожарной безопасности "Системный интегратор" Александру Никитину — продлили арест. Суд оставил в силе постановление о том, что Никитин должен оставаться под арестом до 26 сентября (один месяц и двое суток), передает ТАСС.Таким образом, Кемеровский областной суд оставил в без изменении постановление Центрального районного суда Кемерова от 22 августа 2018 года, отклонив апелляционную жалобу адвоката.Электромонтера охранно-пожарной сигнализации Никитина обвиняют в ненадлежащем оказании услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Такое же обвинение предъявлено и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко.25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, унесший 60 жизней. В том числе погибли 37 детей.