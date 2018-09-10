Во Владивосток прибывают участники и гости Восточного экономического форума. Он начнет свою работу уже завтра, 11 сентября, и станет четвертым по счету.

Во Владивосток прибывают участники и гости Восточного экономического форума. Он начнет свою работу уже завтра, 11 сентября, и станет четвертым по счету. Форум был учрежден президентом России. Владимир Путин каждый раз лично принимает участие в его работе.Ежегодно на этой площадке обсуждают ключевые вопросы мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, глобальные вызовы, стоящие перед Россией и другими странами.В этот раз деловая программа форума насчитывает около 70 мероприятий, сообщает телеканал "Россия 24". Это — панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки, международные бизнес-диалоги.В 2017 году на Восточном экономическом форуме было рекордное количество участников — более шести тысяч из 60 государств, в том числе свыше ста глав иностранных компаний. Было подписано 217 соглашений почти на 2,5 триллиона рублей, и это — только те контракты, стоимость которых не является коммерческой тайной.