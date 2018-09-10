В Twitter московского метрополитена появилось сообщение, что движение поездов на Солнцевской линии восстановлено.

В Twitter московского метрополитена появилось сообщение, что движение поездов на Солнцевской линии восстановлено. Поезда между станциями "Говорово" и "Раменки" курсируют по графику.Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) September 10, 2018Ранее сообщалось, что движение на указанном участке метро прерывалось по техническим причинам.