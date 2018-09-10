Известный английский футболист Джон Терри тренируется на базе лондонского клуба Челси. Ранее СМИ сообщали, что в скором времени 37-летний защитник подпишет контракт с московским Спартаком до конца сезона.

Известный английский футболист Джон Терри тренируется на базе лондонского клуба "Челси". Ранее СМИ сообщали, что в скором времени 37-летний защитник подпишет контракт с московским "Спартаком" до конца сезона.Терри на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, где он тренируется на базе бывшего клуба в компании экс-партнера по команде Майкла Эссьена.Напомним, что ранее сообщалось договоренности между Терри и "Спартаком". Игрок успешно прошел медобследование и в данный момент ждет получения рабочей визы. Ожидается, что защитник подпишет контракт с "красно-белыми" до конца сезона с опцией продления еще на год. Зарплата англичанина в московском клубе составит около 2 млн евро в год.