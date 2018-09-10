Единая Россия показала достойный результат на выборах в единый день голосования 9 сентября. По словам председателя ЕР, премьер-министра Дмитрия Медведева, партия выступила стабильно и сохранила лидерство практически во всех законодательных собраниях регионов, где проходило голосование.

"Единая Россия" показала достойный результат на выборах в единыйдень голосования 9 сентября. По словам председателя "ЕР",премьер-министра Дмитрия Медведева, партия выступила стабильно исохранила лидерство практически во всех законодательных собранияхрегионов, где проходило голосование."Об этом свидетельствуют предварительные данные предварительных исследований, данные экзит-полов, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчетом, уже проведенным избирательными комиссиями", – сказал председатель правительства.Он отметил, что успешно выступили кандидаты на высшие должности в субъектах Федерации, которых выдвинула и поддержала "Единая Россия". "Результаты, естественно, будут подтверждены уже в ходе окончательного подсчета поданных голосов", – добавил Медведев.В частности, премьер-министр отметил результат мэра Москвы Сергея Собянина. "По данным экзит-полов, Сергей Семенович также лидирует, надеюсь, все это завершится очень серьезной, уверенной победой", – сказал председатель правительства. Стоит отметить, что по данным на утро 10 сентября действующий градоначальник лидирует с большим отрывом от других кандидатов, набирая около 70% голосов избирателей.Единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялись 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.Так, в Саратове большинство голосов на довыборы в нижнюю палату получил кандидат от "Единой России" журналист Евгений Примаков. "Надо отметить, что ни одной жалобы со стороны избирателей не поступало", – рассказал секретарь Саратовского регионального отделения партии Иван Кузьмин.Хорошие результаты единороссы продемонстрировали и в остальных субъектах Федерации. Так, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что на многих территориях региона партия получила более 50% голосов избирателей. В свою очередь, власти Владимирской области отметили существенно повысившуюся по сравнению с прошлыми выборами явку.