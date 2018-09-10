Популярный продюсер Максим Фадеев не устает радовать поклонников. Знаменитость не только балует фанатов музыкальными новинками, но и мотивирует их на здоровый образ жизни.

Популярный продюсер Максим Фадеев не устает радоватьпоклонников. Знаменитость не только балует фанатов музыкальными новинками, но имотивирует их на здоровый образ жизни.Фадеев всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткийсрок он похудел на 61 килограмм.В своем Instagram продюсер опубликовал снимки, на которыхможно проследить изменения в его фигуре. "Вот так было! Но теперь, уже минус 61кг. Продолжаю! 😂✊ (здесьи далееорфография ипунктуация авторовсохранены. – Прим.ред.)", – написал Максим.Подписчики отметили, что знаменитый музыкальный менеджеробладает удивительной выдержкой, раз он добился таких внушительных результатов. Даже преданные почитатели перестали узнавать экстремально похудевшего Максима. Некоторые отметили, что своим примером Фадеев вдохновил их на изменения."Фантастический результат","Привет на какой диете сидите", "Умничка ,прекланяюсь так держать!","Дааа, сила воли в вас убойная, вы молодец, мужчинам это дается хуже, чемженщинам, по сыну своему знаю. Супер!!!", "Горжусь! Тож худею)", "Результату вас уже очень хорошо виден! Это заслуживает уважения! Это ощущение легкости втеле потом не захочется ни на что променять))) удачи!" – писалиинтернет-обыватели в комментариях.Отметим, что Максим как-тоговорил, что сбрасывать вес ему помогает особая система, детали которой он покадержит в тайне. Он обещал рассказать правду после того, как достигнет цели.Также, похудев, Фадеевсбреет бороду, которую он носил, чтобы скрыть второй подбородок. "Как тольковыкладываю новые фотографии, кто-нибудь да напишет – "сбрейте бороду!" Я хотя идавал обещание, что пока не похудею, борода будет на месте, но раз она не даетвам покоя..." – писал продюсер в Сети.