Полнейшим провалом завершился вооруженный налет на торговый центр в бурятском Селенгинске - пьяные злоумышленники забыли на месте не только похищенные деньги, но удостоверения личности и телефон, так что их задержание превратилось в формальность.

Полнейшим провалом завершился вооруженный налет на торговый центр в бурятском Селенгинске — пьяные злоумышленники забыли на месте не только похищенные деньги, но удостоверения личности и телефон, так что их задержание превратилось в формальность. Камера наблюдения зафиксировала действия грабителей.Пойти на дело двое жителей села Брянск решили после совместного возлияния, совершенного утром 8 сентября. Прихватив с собой обрез 12 калибра, они отправились в соседнее село. Уже у витрин торгового центра мужчины выбрали себе солнцезащитные очки, а затем принялись стрелять в потолок и требовать, чтобы посетители покинули зал.Очистив таким образом помещение, налетчики прикладом разбили кассовый аппарат и умыкнули порядка 9 тысяч рублей. Но вот незадача: убегая, один из злоумышленников оставил на месте куртку, а вместе с ней и похищенные деньги, и документы, и телефон.К вечеру того же дня подозреваемых задержали — ими оказались уже знакомые правоохранителям личности: 33-летний мужчина был судим за грабеж, а его 42-летний приятель отбыл срок за убийство. Теперь им грозит до 10 лет колонии по статье "Разбой".