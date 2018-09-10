Президент мадридского футбольного клуба Реал Флорентино Перес выступил с неожиданным заявлением. По его словам, у первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля есть все шансы в будущем занять его место во главе команды. Отметим, что Надаль является давним болельщиком Реала.

Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес выступил с неожиданным заявлением. По его словам, у первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля есть все шансы в будущем занять его место во главе команды. Отметим, что Надаль является давним болельщиком "Реала".Однако даже теоретически он сможет стать президентом клуба лишь в 2031 году, так как для этого нужно входить в руководство "Реала" на протяжении 20 лет. Надаль же стал почетным членом правления клуба в 2011 году."Надаль был бы хорошим кандидатом на пост президента "Реала", — заявил Перес которого цитирует ТАСС. Известный функционер был главой "королевского клуба" с 2000 по 2006 год, а затем вернулся на пост президента в 2009-м.