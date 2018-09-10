Полузащитник футбольного клуба Краснодар Юрий Газинский выведет сборную России на контрольный матч против команды Чехии с капитанской повязкой. Об этом сообщает на официальной странице сборной в Twitter.

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский выведет сборную России на контрольный матч против команды Чехии с капитанской повязкой. Об этом сообщает на официальной странице сборной в Twitter.Напомним, нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который был капитаном в прошлом матче против сборной Турции, пропустит встречу с чехами из-за небольшой травмы.Место в воротах займет Андрей Лунев. Полностью стартовый состав нашей команды выглядит следующим образом:Стартовый состав @TeamRussia на матч с Чехией. Газинский — капитан! pic.twitter.com/liG87zYU4k— Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.