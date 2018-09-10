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<a href="http://33live.ru/novosti/10-09-2018-kak-golosoval-vladimir.html" target="_blank">Как голосовал Владимир</a> - Единый день голосования прошел. В минувшее воскресение 33 регион вместе с большинством российских субъектов выбирал новую власть. Явка на этих губернаторских и парламентских выборах была выше, чем во время голосования в 2013 году. На избирательные участки люди приходили целыми семьями. Как голосовали владимирцы и первые лица области и города расскажет Оксана Любимова.