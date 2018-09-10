Единый день голосования прошел. В минувшее воскресение 33 регион вместе с большинством российских субъектов выбирал новую власть. Явка на этих губернаторских и парламентских выборах была выше, чем во время голосования в 2013 году. На избирательные участки люди приходили целыми семьями. Как голосовали владимирцы и первые лица области и города расскажет Оксана Любимова.
Единый день голосования прошел. В минувшее воскресение 33 регион вместе с большинством российских субъектов выбирал новую власть. Явка на этих губернаторских и парламентских выборах была выше, чем во время голосования в 2013 году. На избирательные участки люди приходили целыми семьями. Как голосовали владимирцы и первые лица области и города расскажет Оксана Любимова.
Активно голосовать на губернаторских и парламентских выборах владимирцы начали с самого открытия избирательных участков. Кто-то из горожан спешил сделать свой выбор до начала рабочего дня, некоторые торопились проголосовать, чтобы уехать на дачу. Ответ на вопрос Почему пришли на выборы? был практически одинаковым.
Владимир Лапкин, житель Владимира: Небезразлична нам и надежность, и стабильность, и будущее и нашего региона, и вообще в целом.
Ирина, жительница Владимира: Важно. Если только мы будем ходить и отдавать свои голоса, чтобы они не пропадали где-то, только тогда будет торжествовать правда и справедливость.
По словам представителей избиркома и наблюдателей, то что явка на этих губернаторских выборах будет выше, чем в 2013 году стало понятно в самом начале выборного дня. Еще накануне, когда людям разносили пригласительные, многие жители говорили, что обязательно пойдут на выборы.
Ирина Букарева , председатель участковой избирательной комиссии №384: Всегда с хорошим настроением идут. Редко кто показывает какой-то негатив. Люди понимают, что выбор за ними. У нас сознательность наших избирателей высокая.
Глава администрации города Андрей Шохин по прописке голосовал во Дворце детского и юношеского творчества. Сити-менеджер высоко оценил готовность избирательных участков Владимира.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: Все избирательные участки открылись. Все в порядке, никаких жалоб и нарушений нет. Будет все избрано, будет все хорошо. Открыто, доступно. Чтоб все наблюдатели были довольны, которые пришли и избиратели самое главное на наши участки. Я думаю, что все пройдет хорошо.
На избирательные участки владимирцы приходили целыми семьями. Глава города Ольга Деева пришла голосовать с мужем и внучкой. По ее словам, нынешняя выборная компания прошла на должном уровне, и это тоже сыграло роль в избирательной активности горожан.
Ольга Деева, глава г. Владимира: На уровне, конечно. Мы же не ставили себе задачу догнать и перегнать. В обычном режиме готовятся выборы. Выборная компания у каждого кандидата проходит. Я считаю, что и в этот раз она прошла на должном уровне.
Губернатор Светлана Орлова
голосовала в Юрьевце. Глава региона по традиции пообщалась с горожанами и дала свою оценку избирательной компании. По словам губернатора, предвыборная компания была честной и конкурентной. А жителям области есть на что ориентироваться в выборе своих кандидатов в исполнительную и законодательную власть.
Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: Настроение у людей другое. Они видят и школы сданы, и ФАПы сданы, и дороги сданы. Конечно, критика присутствует. Где-то оголтелая критика, где-то справедливая критика. Власть не может так работать, чтобы ее не критиковали. На то она и власть, что за все отвечает. От канализации, до модернизации.
Председатель Законодательного собрания пятого, который традиционно голосует в Загородном поблагодарил парламентских коллег за работу и выразил надежду что новый 6 созыв Законодательного Собрания региона будет таким же профессиональным.
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Было очень много депутатов настоящих профессионалов. У нас были и промышленники, и представители социальной сферы. Экономисты были, юристы были, представители здравоохранения, образования и очень важно, что вот этот широкий спектр специалистов позволял решать все вопросы развития нашего региона. Очень важно, чтобы вновь пришедшие депутаты, вновь избранный губернатор продолжили вот это развитие, развитие нашего региона.
Что касается технических новинок на избирательных участках, то их на нынешних выборах не было. Людей по старинке завлекали выпечкой в буфетах и концертами.