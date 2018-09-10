Уже в этот вторник Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2018 года. В ближайшие месяцы депутатам предстоит рассмотреть ряд важных нормативно-правовых актов, затрагивающих большое число граждан. Они касаются совершенствования пенсионной системы, поправок в Уголовный и Административный кодексы и многого другого. Продолжится и разбор законодательных завалов – документов, доставшихся седьмой Госдуме от прошлых созывов.

Уже в этот вторник Госдума проведет первое пленарное заседание осеннейсессии 2018 года. В ближайшие месяцы депутатам предстоит рассмотреть рядважных нормативно-правовых актов, затрагивающих большое число граждан.Они касаются совершенствования пенсионной системы, поправок в Уголовный иАдминистративный кодексы и многого другого. Продолжится и разборзаконодательных завалов – документов, доставшихся седьмой Госдуме отпрошлых созывов.Фактическиосенняя сессия она уже началась: с 27 августа в течение двух недельдепутаты работали в регионах. Согласно принятому в конце весенней сессиирешению, законодатели будут находиться в своих округах также в первуюнеделю октября, с 29 октября по 4 ноября, с 26 ноября по 2 декабря.Завершится осенняя сессия региональной неделей с 24 по 31 декабря.Всеостальное время парламентарии будут трудиться на Охотном ряду. Вграфике законодателей произошли изменения: теперь количество пленарныхзаседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам ичетвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без обедов. Благодаряэтому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться в регионы дляполноценных нескольких дней работы с избирателями.соответствующим предложением в конце весенней сессии выступил спикерГосдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты,изменения помогут повысить эффективность депутатской работы, сделать еединамичнее и организованнее.Вообще,интенсификация законодательного процесса – одна из отличительных черт встиле работы седьмой Думы. Осенняя сессия 2018 примечательна тем, чтопо ее окончании пройдет ровно половина срока работы нынешнего составанижней палаты.Заэто время благодаря инициативам спикера законодатели серьезно подтянулидисциплину, стали активно привлекать к обсуждению экспертноесообщество, а также простых граждан по актуальным для них вопросам. Ещеодин немаловажный аспект деятельности седьмой Думы – разборзаконодательных завалов.Когданынешний депутатский корпус только начинал работать, в недрах Госдумыскопилось колоссальное количество нормативно-правовых актов от прошлыхсозывов – более двух тысяч документов. Парламентарии, засучив рукава,принялись активно их разбирать. В итоге за прошедшие два года удалосьснизить количество таких законопроектов до 55.целом, включая нормативно-правовые акты от прошлых созывов, нарассмотрении Госдумы находятся 1104 законопроекта, отмечает издание .Из них порядка 400 проходят стадию предварительного рассмотрения, по468 состоится первое чтение, 241 документ ждет второе чтение, а тризаконопроекта пройдут окончательное, третье чтение. С учетом того, чтоГосдума седьмого созыва ведет активную деятельность по повышению качествазаконопроектов, тщательно прорабатывая каждый нормативно-правовой акт,нет сомнений, что работы у депутатов до Нового года непочатый край.Несомненнымприоритетом новой сессии нижней палаты станет совершенствованиепенсионной системы. Соответствующий законопроект Госдума приняла впервом чтении 19 июля. После этого начался сбор поправок к документу. Вавгусте прошли широкие с участием представителейправительства, экспертного и бизнес-сообществ. По итогам дискуссий быласоздана рабочая группа, которая провела первое заседание в концеавгуста.формирование концепции законопроекта свою лепту внес и президент. Главагосударства озвучил свои предложения в телеобращении кгражданам, а после оформил их в качестве поправок и направил нарассмотрение в Госдуму. Инициативы президента уже получили профильные комитеты нижней палаты, а 12 августа, то естьуже в эту среду, их обсудит рабочая группа по совершенствованиюпенсионной системы. "К этому времени председатели комитетов должны будутпредставить график рассмотрения внесенных поправок", – сказал ранееВячеслав Володин.Такжепарламентарии продолжат рассмотрение вопроса о внесении в отечественноезаконодательство понятия "самозанятые граждане". К их числу относятсярепетиторы, няни и другие фрилансеры, которые не зарегистрированы вкачестве предпринимателей, однако получают деньги за свой труд.Правовойстатус "самозанятых" депутаты закрепили в Гражданском кодексе в июле.Соответствующая работа велась по поручению президента. Благодаря этомуроссийские граждане смогут заниматься некоторыми видамипредпринимательской деятельности без оформления в качествеиндивидуального предпринимателя и не регистрируя юридическое лицо.Такжепродолжится работа по ужесточению наказания для педофилов. В началеиюля депутаты одобрили законопроект, предусматривающий пожизненноелишение свободы для лиц, совершивших преступление против половойнеприкосновенности малолетнего.Не менее важные и актуальныетемы – упрощение натурализации в России для некоторых категорийиностранных граждан, работа над Госпрограммой переселениясоотечественников, создание благоприятных условий для развития молодежи,о необходимости чего говорил президент.Крометого, парламентарии продолжат рассматривать законопроект, разрешающийродственникам навещать своих близких в реанимации. Планируется такжевнести изменения в закон о торговле в части запрета на возвратнепроданных товаров поставщикам. При рассмотрении всех этихнормативно-правовых актов Госдуме необходимо будет учесть мнения каждойиз сторон, соблюсти интересы всех, кого затронут обсуждаемые изменения.Напомним,прошлую, весеннюю сессию депутаты в конце июля. Как отметилВячеслав Володин, она была самой продолжительной с 1999 года. За почтисемь месяцев законодатели провели 48 заседаний – это рекорд за все время новейшей истории Госдумы. Также было проведено 13 дополнительных пленарных заседаний.Помимопрочего, нижней палате удалось реализовать значительную часть посланияпрезидента: из 67 законов приняты 44 документа. Кроме того, депутатыпродолжали разбирать законодательные завалы. Было рассмотрено 1965 инициатив, оставшихся от прошлых созывов. Было принято 279 федеральных законов.